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Факти / Відео / Україна / Політика

Переговори з РФ поновляться і модеруватиме їх Зеленський – Подоляк

Валентина Летяк редакторка стрічки

Антикризовий радник голови Офісу президента Михайло Подоляк пояснив складнощі у переговорному процесі з РФ, який наразі призупинено, але обов’язково буде відновлено, оскільки будь-яка війна завершується за столом переговорів.

– Президент Володимир Зеленський активно модерує цей процес і він виходить з адекватної оцінки того, про що саме йдеться на переговорному процесі. На відміну від нас, РФ за 82 дні війни так і не зрозуміла, що ситуація в Україні взагалі не така, як вони думали спочатку, і вони свої директиви не міняють. Тобто продовжують активно шантажувати, і це публічно – не в рамках переговорного процесу. Вони живуть у світі, де нібито є “український нацизм“, – сказав він в ефірі телемарфону.

За його словами, вже весь світ розуміє, і це доведено документально, що на сьогодні існує тільки один вид нацизму – російський, але вони цього ще не зрозуміли.

– Напевно ще якийсь час пройде, щоб ми перейшли до більш грунтовного обговорення цієї проблеми – проблеми денацифікації Росії в рамках переговорного процесу, – додав Подоляк.

Він наголосив, що на сьогодні переговорний процес призупинено, оскільки після Стамбульського комюніке суттєвих змін та просування вперед немає.

– Російська Федерація все ще залишається у своєму стереотипному мисленні. Але будь-яка війна все одно буде завершуватися за столом переговорів і модерувати цей процес, як мені здається, буде Зеленський, – підсумував Подоляк.

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