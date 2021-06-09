Перелом плеча и гематомы: под Черкассами бойцовская собака напала на 5-летнего мальчика

В Черкасской области две собаки набросились на пятилетнего Олега, что едва не закончилось трагедией. Произошло это когда мальчик вместе с мамой и старшим братом возвращались с прогулки.

Так, Олег хотел заехать из садка во двор по тропинке на велосипеде, как тут на него вылетел бойцовский пес, а за ним еще один.

Мама едва успела оттащить ребенка. В тяжелом состоянии мальчика доставили в реанимацию и прооперировали.

У него открытый перелом, рваные раны и гематомы.

— На сегодняшний день состояние можно считать средней тяжести. Прогнозы делать еще рано. Потому что открытый инфицированный перелом плеча, нанесенный зубами животного, — объясняет врач Николай Запорожец.

У бабушки мальчика Веры до сих пор дрожат руки и наворачиваются слезы, когда вспоминает тот вечер.

Она говорит, что если бы собак держали на поводке, такого бы не случилось. Кроме того, односельчане неоднократно жаловались на владелицу собак.

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В то же время владелица животных Галина объясняет, что не знает, почему собака напала на ребенка.

Как отметила женщина, она будет искать деньги, чтобы компенсировать затраты семьи на лекарства.

На нее правоохранители составили админпротокол за нарушение правил содержания собак. Максимальный штраф — 85 гривен.

Семья же на лечение сына потратила уже до 10 тыс. грн. И впереди у пострадавшего Олега еще длительное восстановление.

В Ровно собака покусала девочку

Недавно в Ровно полуторагодовалого ребенка на прогулке за нос покусала собака.

Медики, прибывшие на вызов, обнаружили у ребенка две раны в области носа. Девочку пришлось транспортировать в больницу и прооперировать.

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