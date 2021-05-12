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Факти / Надзвичайні події
Софія Зінов'єва |

У Рівному півторарічну дівчинку за ніс покусав собака

Злий собака

У Рівному півторарічну дитину на прогулянці за ніс покусав собака.

Дівчинка була в міському парку Лебединка з мамою, повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.

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Медики, які прибули на виклик, виявили у дитини дві рани у ділянці носа. Дівчинку довелося транспортувати до обласної дитячої лікарні та прооперувати.

Напад собаки в Івано-Франківську

5 травня у Івано-Франківську агресивний пес напав на хлопчика та патрульного поліцейського на дитячому майданчику.

Вівчарка була без намордника і кинулась на 9-ти річну дитину, пошматувавши йому штани.

Сусіди побачили це з вікна і одразу викликали поліцію, але агресивний пес кинувся на правоохоронців, через це тварину застрелив один з патрульних.

За цей інцидент повинен відповідати господар вівчарки, але його так і не знайшли.

Поліцейському та хлопчику доведеться робити кілька щепленнь від сказу і правця.

Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги

Фото: Dreamstime

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