У Рівному півторарічну дитину на прогулянці за ніс покусав собака.
Дівчинка була в міському парку Лебединка з мамою, повідомляє Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги.
Медики, які прибули на виклик, виявили у дитини дві рани у ділянці носа. Дівчинку довелося транспортувати до обласної дитячої лікарні та прооперувати.
Напад собаки в Івано-Франківську
5 травня у Івано-Франківську агресивний пес напав на хлопчика та патрульного поліцейського на дитячому майданчику.
Вівчарка була без намордника і кинулась на 9-ти річну дитину, пошматувавши йому штани.
Сусіди побачили це з вікна і одразу викликали поліцію, але агресивний пес кинувся на правоохоронців, через це тварину застрелив один з патрульних.
За цей інцидент повинен відповідати господар вівчарки, але його так і не знайшли.
Поліцейському та хлопчику доведеться робити кілька щепленнь від сказу і правця.
Джерело: Рівненський обласний центр екстреної медичної допомоги