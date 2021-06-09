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Перелом плеча та гематоми: під Черкасами бійцівський собака напав на 5-річного хлопчика

На Черкащині два собаки накинулись на п’ятирічного Олега, що ледь не закінчилось трагедією. Це сталося коли хлопчик разом із мамою і старшим братом верталися з прогулянки.

Так, Олег хотів заїхати із садка у двір стежиною на велосипеді, аж тут на нього вилетів бійцівський пес, а за ним ще один.

Мама ледве встигла відтягнути дитину. У тяжкому стані хлопчика доправили до реанімації і прооперували.

У нього відкритий перелом, рвані рани і гематоми.

– На сьогодні стан можна вважати середньої важкості. Прогнози робити ще рано. Тому що є відкритий інфікований перелом плеча, нанесений зубами тварини, – пояснює лікар Микола Запорожець.

У бабусі хлопчика Віри досі тремтять руки і навертаються сльози, коли згадує той вечір.

Вона каже, що якби собак тримали на повідку, такого б не сталося. Окрім того, селяни неодноразово скаржилися на власницю псів.

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Водночас власниця тварин Галина пояснює, що не знає, чому собака напав на дитину.

Як запевнила жінка, вона шукатиме гроші, щоб компенсувати витрати родини на ліки.

На неї правоохоронці склали адмінпротокол за порушення правил тримання собак. Максимальний штраф – 85 гривень.

Родина ж на лікування сина витратила вже до 10 тис. грн. І попереду у постраждалого Олега ще тривале відновлення.

У Рівному собака покусав дівчинку

Нещодавно у Рівному півторарічну дитину на прогулянці за ніс покусав собака.

Медики, які прибули на виклик, виявили у дитини дві рани у ділянці носа. Дівчинку довелося транспортувати до лікарні та прооперувати.

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