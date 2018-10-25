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Победители ТОП 100 блогеров Украины: виртуальное признание и реальная награда

Борьба с фейками, российской пропагандой и кремлевскими ботами. Именно такие темы больше всего интересуют интернет-аудиторию. По крайней мере, это показали результаты рейтинга ТОП 100 блогеров Украины.

Голосование третий год подряд проводит сайт Факты ICTV. В этом году победа за полтавчанами.

Лучшим блогером Украины пользователи назвали ведущего Вата Шоу Андрея Карпова. А в категории народный выбор больше всего голосов получил Виктор Литовченко – автор YouTube-канала Вата-ТВ.

Сотню блогеров выбирали прошлогодние номинанты. Они могли проголосовать за десять коллег из предложенного списка, кроме себя. А уже окончательных победителей определяли читатели и зрители. Были попытки накрутить голоса, но организаторы их пресекали.

Смотрите: Как создать успешный блог в Facebook. Секреты известных блогеров Украины

Модератор церемонии награждения, ведущий программы Свобода слова Вадим Карпьяк признает, блогеры часто быстрее подают информацию, чем классические СМИ.

Ранее Факты ICTV писали, как создать популярный аккаунт в Instagram. Советы известных блогеров Украины.

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