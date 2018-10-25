Переможці ТОП 100 блогерів України: віртуальне визнання та реальна нагорода
Боротьба із фейками, російською пропагандою та кремлівськими ботами. Саме такі теми найбільше цікавлять інтернет-аудиторію. Принаймні це показали результати рейтингу ТОП 100 блогерів України.
Голосування третій рік поспіль проводить сайт Факти ICTV. У цьому році перемога за полтавчанами.
Кращим блогером України користувачі назвали ведучого Вата Шоу Андрія Карпова. А в категорії народний вибір найбільше голосів отримав Віктор Литовченко – автор YouTube-каналу Вата-ТВ.
Сотню блогерів обирали минулорічні номінанти. Вони могли проголосувати за десять колег із запропонованого списку, окрім себе. А вже остаточних фаворитів визначали читачі та глядачі. Були спроби накрутити голоси, але організатори їх присікали.
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Модератор церемонії нагородження, ведучий програми Свобода слова Вадим Карп’як визнає, блогери часто оперативніше подають інформацію, ніж класичні ЗМІ.
Раніше Факти ICTV писали, як створити популярний акаунт в Instagram. Поради відомих блогерів України.Підписуйся на нас в Telegram. Стеж за оперативними новинами!