Проверяйте источник видео: что такое дипфейк и как его распознать

Недавно в сети начали распространяться фейковые видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. Это были дипфейки, сгенерированные программой на основе искусственного интеллекта.

Как отличить дипфейк от настоящего видео

Основательница инициативы по информационной гигиене Как не стать овощем Оксана Мороз отметила, что важно проверять, есть ли видео, которое вызывает сомнения, на официальных источниках информации.

— Если мы видим обращение кого-то — мы проверяем, что это есть на его официальном канале. Это самый простой способ, если действительно выходит обращение, то прежде всего оно публикуется на официальных каналах, дальше его тиражируют медиа, социальные сети и т. д., — сказала Мороз.

Также нужно обратить внимание на то, насколько органично выглядит человек на самом видео.

— Совпадает ли произношение со словами, не является ли картинка заторможенной, действительно ли человек выглядит в соответствии с сезоном. Анализируем, насколько это видео качественно сделано. Если мы видим, что где-то есть отставание голоса от самого видеоряда, если где-то картинка немного расплывается — мы обращаем на это внимание, — пояснила эксперт.

По словам Оксаны Мороз, враг все чаще использует технологию дипфейка с целью манипулирования сознанием украинцев.

Она добавила, что, несмотря на стремительное развитие искусственного интеллекта, пока еще нет инструментов, которые способны фильтровать подобный контент.

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