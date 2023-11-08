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Валентина Чорна, редакторка стрічки

Перевіряйте джерело відео: що таке дипфейк та як його розпізнати

Нещодавно мережею почали ширитися фейкові відео з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. Це були дипфейки, згенеровані програмою на основі штучного інтелекту.

Як відрізнити дипфейк від справжнього відео

Засновниця ініціативи з інформаційної гігієни Як не стати овочем Оксана Мороз зазначила, що важливо перевіряти, чи є відео, яке викликає сумніви, на офіційних джерелах інформації.

– Якщо ми бачимо звернення когось – ми перевіряємо, що це є на його офіційному каналі. Це найпростіший спосіб, якщо дійсно виходить звернення, то насамперед воно публікується на офіційних каналах, далі його тиражують медіа, соціальні мережі тощо, – сказала Мороз.

Також потрібно звернути увагу на те, наскільки органічний вигляд має людина на самому відео.

– Чи співпадає вимова зі словами, чи картинка не є загальмованою, чи людина дійсно виглядає відповідно до сезону. Аналізуємо, наскільки це відео якісно зроблено. Якщо ми бачимо, що десь є відставання голосу від самого відеоряду, якщо десь картинка трохи розпливається – ми звертаємо на це увагу, – пояснила експерт.

За словами Оксани Мороз, ворог все частіше використовує технологію дипфейку з метою маніпулювання свідомістю українців.

Вона додала, що, попри стрімкий розвиток штучного інтелекту, наразі немає інструментів, які здатні фільтрувати подібний контент.

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