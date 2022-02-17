Первая награда в Пекине: Александру Абраменко вручили серебро Олимпиады-2022

Сегодня украинский фристайлист Александр Абраменко получил свою серебряную медаль, которую он завоевал на зимней Олимпиаде-2022 в Пекине.

Церемония награждения прошла на следующий день после суперфинала в лыжной акробатике.

Эта награда первая и пока единственная для Украины на зимних Олимпийских играх-2022.

А Александр Абраменко стал первым украинцем, выигравшим медали на двух разных зимних Играх. Так, четыре года тому назад в Пхенчхане (Южная Корея) он завоевал золото, а вчера – серебро.

Для 33-летнего спортсмена это четвертая Олимпиада. Он признался, что после финала полночи не спал – переполняли эмоции.

В суперфинале у спортсменов была только одна попытка, и Абраменко заявил прыжок сложности 5.0.

Как рассказал тренер сборной Украины по фристайлу Энвер Аблаев, спортсмен раньше не выполнял этот прыжок на соревнованиях. Два приземления Абраменко показал только в день суперфинала: первое на тренировке и второе – во время соревнований.

Теперь Абраменко хочет взять паузу и решить, будет ли он готовиться к следующим Олимпийским играм 2026 года в Италии.

Стоит отметить, что благодаря серебру Александра Абраменко Украина наконец-то попала в медальный зачет Олимпиады-2022, где сейчас занимает 23-ю позицию.

Церемония закрытия Олимпийских игр-2022 состоится в воскресенье, 20 февраля, на Национальном стадионе Пекина.

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