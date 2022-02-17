Перша нагорода в Пекіні: Олександру Абраменку вручили срібло Олімпіади-2022

Сьогодні український фристайліст Олександр Абраменко отримав свою срібну медаль, яку він здобув на зимовій Олімпіаді-2022 у Пекіні.

Церемонія нагородження відбулася наступного дня після суперфіналу в лижній акробатиці.

Ця нагорода перша і поки що єдина для України на зимових Олімпійських іграх-2022.

А Олександр Абраменко став першим українцем, який виграв медалі на двох різних зимових Іграх. Так, чотири роки тому в Пхьончхані (Південна Корея) він виборов золото, а вчора – срібло.

Для 33-річного спортсмена це була четверта Олімпіада. Він зізнався, що після фіналу півночі не спав – переповнювали емоції.

У суперфіналі у спортсменів була лише одна спроба, і Абраменко заявив стрибок зі складністю 5.0.

Як розповів тренер збірної України з фристайлу Енвер Аблаєв, спортсмен раніше не виконував цей стрибок на змаганнях. Два приземлення Абраменко показав лише в день суперфіналу: перше на тренуванні, і друге – під час змагань.

Тепер Абраменко хоче взяти паузу і вирішити, чи буде він готуватися до наступних Олімпійських ігор 2026 року в Італії.

Варто зазначити, що завдяки сріблу Олександра Абраменка Україна нарешті потрапила до медального заліку Олімпіади-2022, де зараз посідає на 23-тю позицію.

Церемонія закриття Олімпійських ігор-2022 відбудеться в неділю, 20 лютого, на Національному стадіоні Пекіна.

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