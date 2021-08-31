На Венецианском кинофестивале 2021 Украину представят сразу три фильма

На одном из самых престижных кинофестивалей в мире — Венецианском, который начнется уже завтра, Украину представят сразу три фильма, причем один из них — в основном конкурсе. Это лента Валентина Васяновича Блик.

Также в программе Горизонты будут бороться еще два наших фильма — Носорог режиссера Олега Сенцова и Цензорки Петера Керекеша.

Картина Васяновича рассказывает о травматическом опыте войны. По сюжету, врач-доброволец возвращается из плена и пытается приспособиться к мирной жизни. Он общается с бывшей женой и дочерью-подростком, которая также в стрессе от потери близкого человека на войне. Эту девочку сыграла родная дочь Васяновича. Также в ленте снимались Роман Луцкий и Андрей Римарук, известный по фильму Атлантида.

Лента Отблеск поборется за главную награду — Золотого льва среди других двух десятков фильмов на Венецианском кинофестивале.

Также на Венецианском кинофестивале состоится мировая премьера ленты Олега Сенцова Носорог, что станет фильмом закрытия конкурсной секции Горизонты 10 сентября.

Олег начинал работу над картиной 9 лет назад, работа приостановилась из-за незаконного ареста Сенцова российскими спецслужбами в 2014 году. Благодаря мощной государственной финансовой поддержке в 2021-м Олег закончил фильм.

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Стоит отметить, что фильм Олега Сенцова Носорог жюри отобрало еще на стадии монтажа. События ленты разворачиваются в 90-е годы в Украине. Главный герой, бандит по прозвищу Носорог, попадает в криминальный мир и начинает свой кровавый путь.

Бюджет ленты 50 млн грн. Ее создание финансово поддержали различные государственные учреждения — Госкино Украины, кинофонд Совета Европы, Польский киноинститут и Немецкий кинофонд.

В интервью Фактам Олег Сенцов рассказал, что прототипом главного героя стал его крымский товарищ, который прошел схватки девяностых. Поэтому кино получилось о плохих парней с антигероями.

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