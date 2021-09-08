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Андрій Майдан |

Перша українська спортивна драма Пульс стала доступна в онлайн-кінотеатрі SWEET.TV

Перша українська спортивна драма Пульс про реальну історію української легкоатлетки Оксани Ботурчук завершила кінотеатральні покази та вийшла в онлайн.

Тож, хтось з глядачів відвідав кінотеатр, а хтось мав та має змогу подивитися прем’єру стрічки на платформі онлайн-кінотеатру. Про це розповідають представники Національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

Ми продовжуємо популяризувати український кінематограф. Ця стрічка вийшла на платформі нашого онлайн кінотеатру паралельно з прем’єрними сеансами в кінотеатрах. Це взагалі стало безпрецедентним випадком в історії українського кіно, – розповідає директор з маркетингу онлайн-кінотеатру SWEET.TV Марина Русак.

Ми створили Фонд розвитку українського кіно та телебачення, в який перераховуємо по 10 грн з кожного платного підключення. І саме ці кошти ми спрямовуємо на реалізацію проектів талановитих українських режисерів.

Історія фільму розповідає, як юна українська легкоатлетка внаслідок аварії майже втрачає зір. Та вона не здається та впевнено йде до своєї мрії.

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Доволі символічно, що фільм доступний і для незрячих людей та людей з порушенням зору. Про що зазначають представники національного онлайн-кінотеатру SWEET.TV.

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