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Факты / Видео / Украина

Первый Майдан: как начиналась Революция на граните 2 октября 1990

Первый Майдан в Украине начался 30 лет назад — на тогдашней площади Октябрьской революции.

Революция на граните за обретение независимости продолжалась с 2 по 18 октября 1990 года.

Мирное выступление начали студенты — установили палатки и объявили голодовку. Тысячи киевлян поддержали молодежь в борьбе за свободную Украину.

Уже 17 октября требования студентов выполнили, в частности премьера Масола уволили, власти согласились провести в Украинской ССР новые выборы и отложить подписание нового союзного договора между республиками СССР.

Через год после студенческих протестов центральную площадь Киева назвали Майданом Независимости.

Расстрелы на Майдане

С разрешения Печерского районного суда Киева ГБР вместе с Офисом генпрокурора проведут досудебное расследование в отношении ексберкутовца, который причастен к убийствам десятков человек во время Революции Достоинства.

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