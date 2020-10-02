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Перший Майдан: як починалась Революція на граніті 2 жовтня 1990

Перший Майдан в Україні почався 30 років тому – на тодішній площі Жовтневої революції.

Революція на граніті за здобуття незалежності тривала з 2 по 18 жовтня 1990 року.

Мирний виступ почали студенти – встановили намети і оголосили голодування. Тисячі киян підтримали молодь у боротьбі за вільну Україну.

Вже 17 жовтня вимоги студентів виконали, зокрема прем’єра Масола звільнили, влада погодилася провести в Українській РСР нові вибори та відкласти підписання нового союзного договору між республіками СРСР.

Через рік після студентських протестів центральну площу Києва назвали Майданом Незалежності.

Розстріли на Майдані

З дозволу Печерського районного суду Києва ДБР разом із Офісом генпрокурора проведуть досудове розслідування стосовно ексберкутівця, який причетний до вбивств десятків людей під час Революції Гідності.

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