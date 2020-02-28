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Перший онлайн-курс із мобільної грамотності Смартфон для батьків від Київстар

Зв’язок з батьками – це те що гріє! І інтернет нині – в допомогу. Освітній проект компанії Київстар Смартфон для батьків, що покликаний навчати мобільної грамотності, виходить на новий рівень.

Підписано меморандум про співпрацю із Мінцифрою, і тепер проект доступний на Національній онлайн-платформі Дія. Цифрова освіта.

Окрім цифрової та мобільної грамотності для старшого покоління, мобільний оператор та міністерство домовились працювати ще у напрямках – безпека дітей в інтернеті та підтримка малого і середнього бізнесу.

Раніше Факти ICTV писали про те, що через додаток Дія можна буде голосувати на виборах.

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