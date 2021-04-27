Под угрозой редкая флора и фауна: на Николаевщине хотят затопить 26 га земли

На Николаевщине хотят увеличить производственные мощности Южноукраинского энергокомплекса — и для этого предлагают поднять Александровское водохранилище на реке Южный Буг. Местные жители и ученые против, ведь почти 30 га земли может оказаться под водой.

Под затопление попадет редкая флора и фауна, земли заповедника и исторический казацкий ландшафт.

Ученые уверяют — Южный Буг и так давно истощен. Здесь 16 водохранилищ, работают две атомные станции и несколько гидроэлектростанций. Река давно не течет сама, а регулируется плотинами.

Кроме того, водохранилище затопит 26 га национального парка Бугский Гард, десятки редких растений и животных. Под воду уйдет ландшафт, признанный культурным наследием национального значения, а также сотни археологических объектов, которые ученые не успели исследовать.

Против поднятия водоемы и жители близлежащих сел. Они переживают за воду в колодцах и огороды, которые могут затопленными.

Проблемы с водой в Крыму

Жители Крыма могут остаться без воды. На оккупированном полуострове хватает ресурсов для обеспечения водой населения, однако их используют на нужды армии и предприятий.

Жители Симферополя живут по графику — три часа вода утром, а три вечером. Подробнее о проблемах с водой в Крыму читайте на Фактах ICTV.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.