Під загрозою рідкісна флора та фауна: на Миколаївщині хочуть затопити 26 га землі

На Миколаївщині хочуть збільшити виробничі потужності Южноукраїнського енергокомплексу – і для цього пропонують підняти Олександрівське водосховище на річці Південний Буг. Місцеві жителі та науковці проти, адже майже 30 га землі може опинитися під водою.

Під затоплення потрапить рідкісна флора і фауна, землі заповідника та історичний козацький ландшафт.

Та науковці запевняють – Південний Буг і так давно виснажений. Тут 16 водосховищ, працюють дві атомні станції і кілька гідроелектростанцій. Річка давно не тече сама, а регулюється греблями.

Крім того, водосховище затопить 26 га національного природного парку Бузький Гард, десятки рідкісних рослин і тварин. Під воду піде ландшафт, визнаний культурною спадщиною національного значення, а також сотні археологічних об’єктів, які вчені не встигли дослідити.

Проти підняття водойми і жителі довколишніх сіл. Вони переймаються за воду у колодязях і городи, які можуть опинитися затопленими.

Проблеми з водою у Криму

Жителі Криму можуть залишитися без води. На окупованому півострові вистачає ресурсів для забезпечення водою населення, однак їх використовують на потреби армії та підприємств.

Мешканці Сімферополя живуть за графіком – три години є вода зранку, а три увечері. Детальніше про проблеми з водою у Криму читайте на Фактах ICTV.

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