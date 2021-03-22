Из-за сброса опасных веществ, недостаточно очищенных стоков и засорения рек Украины уже до 2050 года грозит дефицит питьевой воды.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

По его словам, в мире около 3,6 млрд людей страдают от недостатка чистой питьевой воды, а до 2050 года ее дефицит почувствуют около 5 млрд жителей планеты.

— Проблема нехватки воды ожидает и Украину. По данным национальной Гидрометслужбы, концентрация токсичных соединений в украинских реках в 30-40 раз превышает предельно допустимые нормы. Поэтому, согласно прогнозам Института водных проблем и мелиорации, уже до 2050 года Украине придется импортировать питьевую воду, — отметил эколог.

Именно поэтому, по его мнению, защита водных ресурсов должна стать приоритетной задачей, и Госэкоинспекция постоянно работает над усилением контроля в этой сфере.

— В частности, в прошлом году был подписан Меморандум о сотрудничестве с Госводагентством, в рамках которого работаем над созданием системы оперативного наблюдения за состоянием водных объектов, — отметил Малеваный.

В начале марта . в Днепре специалисты обнаружили более 20 загрязнителей

Среди них 19 синтетических веществ: сельскохозяйственные ядохимикаты, фармацевтические препараты и вещество, используемое в парфюмерии — синтетический мускус, а также два тяжелых металлы: цинк и медь

Источник: Держекоінспекція