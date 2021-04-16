Ресурсы используют не для населения: почему Крым может остаться без воды

Жители временно оккупированного Крыма могут остаться без воды. И не только потому, что Украина прекратила ее поставку Северо-крымским каналом с начала оккупации. Ресурсов, имеющихся на полуострове вполне может хватить для нужд населения, но используют их нерационально — на потребности крупных предприятий и военных, а теперь еще и дополнительных подразделений.

Симферополь с осени прошлого года живет по строгому графику — три часа вода утром и три вечером. С водой проблемы во всем Крыму — и с количество, и с качеством.

В то же время оккупационная власть во всем обвиняет Украину. Северо-Крымский канал, который обеспечивал 85% потребностей полуострова, с начала аннексии перекрыт дамбой. И сносить ее, пока не вернут Крым, никто не будет.

На прошлой неделе Украина заявила о возможности поставки питьевой воды в Крым в случае угрозы гуманитарной катастрофы для украинских граждан. Однако в таком случае воду будут поставлять в бутылях.

Пересохшее водохранилище

В январе в сети появилось видео, как под Симферополем пересохло Аянское водохранилище. Оно обеспечивало питьевой водой крупнейший город полуострова.

Проблемы с водоснабжением в Крыму возникли вскоре после аннексии Россией.

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