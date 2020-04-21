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Поддельные антисептики. Чем опасен фальсификат и как отличить

Много работы у правоохранителей сейчас и на рынке средств для борьбы с коронавирусом. Фальсификата полно, особенно опасно попасть на поддельные антисептики. Для мужчины из Коломыи, например, это кончилось ожогами рук.

СБУ разоблачила подпольный цех по производству антисептиков. На месте нашли 200 л спирта и почти полторы тысячи готового фальсификата.

Сейчас интернет усыпанный суррогатом антисептиков. Причем, подделывают не только украинские, но и европейские средства. Поэтому ответственные компании уже тоже составляют черные списки фальсификаторов.

Что должно насторожить — это существенная скидка, например, в 50%, отсутствие информации о производителе, громкие заявления, что антисептик борется с коронавирусом или суперэффективный либо универсальный. Полезно почитать отзывы или просто погуглить название.

Факты ICTV ранее писали о том, как сделать антисептик для рук с перекисью и спиртом — рецепт ВОЗ.

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