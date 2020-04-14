Как сделать антисептик для рук с перекисью и спиртом — рецепт ВОЗ

Из нехитрых составляющих, по рекомендациям ВОЗ, в Украине взялись делать антисептик для рук. Для этого нужны:

Спирт;

Перекись водорода;

Глицерин;

Кипяченая вода.

Спирт и перекись водорода нейтрализуют большинство возбудителей. Этиловый спирт может заменить изопропиловый. А глицерин смягчит кожу.

Последний компонент — вода. Флакон закрыть и слегка взболтать. Антисептик готов. Втирать его, как и мыть руки, надо тщательно, по меньшей мере секунд двадцать. Если на руках есть украшения — их следует снять.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.