Как сделать антисептик для рук с перекисью и спиртом — рецепт ВОЗ
Из нехитрых составляющих, по рекомендациям ВОЗ, в Украине взялись делать антисептик для рук. Для этого нужны:
- Спирт;
- Перекись водорода;
- Глицерин;
- Кипяченая вода.
Спирт и перекись водорода нейтрализуют большинство возбудителей. Этиловый спирт может заменить изопропиловый. А глицерин смягчит кожу.
Последний компонент — вода. Флакон закрыть и слегка взболтать. Антисептик готов. Втирать его, как и мыть руки, надо тщательно, по меньшей мере секунд двадцать. Если на руках есть украшения — их следует снять.
К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям.
2020-04-14
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