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Как сделать антисептик для рук с перекисью и спиртом — рецепт ВОЗ

Из нехитрых составляющих, по рекомендациям ВОЗ, в Украине взялись делать антисептик для рук. Для этого нужны:

  • Спирт;
  • Перекись водорода;
  • Глицерин;
  • Кипяченая вода.

Спирт и перекись водорода нейтрализуют большинство возбудителей. Этиловый спирт может заменить изопропиловый. А глицерин смягчит кожу.

Последний компонент — вода. Флакон закрыть и слегка взболтать. Антисептик готов. Втирать его, как и мыть руки, надо тщательно, по меньшей мере секунд двадцать. Если на руках есть украшения — их следует снять.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, что в Черкассах мужчина готовит антисептик и бесплатно раздает местным жителям.

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