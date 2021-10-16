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Олена Баранова |

Коварный угарный газ. Где может подстерегать смертельная опасность и как проверить вентиляцию

Панельная пятиэтажка в одном из спальных районов Франковска, дому 60 лет. Газовые колонки были с самого начала. И вдруг, семь лет назад, коммунальщики начали их массово отрезать от сети, рассказывает Сергей. Во время проверки обнаружили, вентиляционные каналы целого дома возведены с нарушением.

Вентиляционный канал смещен, происходит разгерметизация, признают коммунальщики. Систему надо переделать с нуля — это дорого. Жители сейчас пытаются продать здесь квартиру и съехать.

Такие проверки вентиляции необходимо проводить раз в год в помещениях, где колонки или котлы выводятся наружу. Если же угарный газ из прибора выходит напрямую в вентиляционный канал, то осмотр нужен каждые полгода. В Франковске это будет стоить примерно 30 грн за квартиру 60 квадратов.

Угарный газ накапливается не только в помещении, но и на улице. Причина — плотная застройка в городах. А еще когда дымовые каналы ниже, чем остальные дома.

На Прикарпатье с начала года 26 человек отравились угарным газом, двое погибли. Пострадавших больше, ведь фиксируют лишь массовые случаи. Угарный газ не имеет ни запаха, ни цвета, почувствовать его невозможно. Прежде всего страдает мозг.

В Украине число смертей от угарного газа в пять раз превышает европейские показатели. И эту проблему нужно решать на государственном уровне.

Заказать проверку вентиляционных каналов можно у коммунальщиков по месту жительства. 30 или 50 гривен сохранят ваше здоровье в собственной квартире.

Как не отравиться угарным газом

Угарный газ — это продукт горения, он накапливается, когда в помещении не хватает кислорода. Поэтому первое, что следует проверить – нет ли обратной тяги, то есть, с газового прибора воздух попадает в дымоход, а не в квартиру.

Чаще всего это случается тогда, когда жители одновременно используют газовые котлы, колонки и электровытяжку. Тогда тяга просто обратная, газовый прибор не выключается, так датчик понимает, что движение воздуха осуществляется, но все продукты сгорания попадают в помещение. Большинство отравлений вызваны именно такими случаями.

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