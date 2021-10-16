Підступний чадний газ. Де може чатувати смертельна небезпека та як перевірити вентиляцію

Панельна п’ятиповерхівка в одному зі спальних районів Франківська, будинку 60 років. Газові колонки були від початку будівництва. І раптом, сім років тому, комунальники почали їх масово відрізати від мережі, розповідає Сергій. Під час перевірки виявили, вентиляційні канали цілого будинку зведені з порушенням.

Вентиляційний канал зміщений, відбувається розгерметизація, визнають комунальники. Систему треба переробити з нуля – це дорого. Мешканці нині намагаються продати тут квартири і з’їхати.

Такі перевірки вентиляції треба проводити раз на рік у приміщеннях, де колонки чи котли виводяться назовні. Якщо ж чадний газ із приладу виходить напряму у вентиляційний канал, то огляд потрібен що півроку. У Франківську це коштуватиме приблизно 30 грн за квартиру 60 квадратів.

Чадний газ накопичується не тільки у приміщенні, а й надворі. Причина – щільна забудова в містах. А ще коли димові канали нижчі, аніж решта будинків.

На Прикарпатті від початку року 26 людей отруїлися чадним газом, двоє загинуло. Постраждалих більше, адже фіксують лише масові випадки. Чадний газ немає ні запаху, ні кольору, відчути його неможливо. Насамперед страждає мозок.

В Україні кількість смертей від чадного газу вп’ятеро перевищує європейські показники. І цю проблему потрібно розв’язувати на державному рівні.

Замовити перевірку вентиляційних каналів можна у комунальників за місцем проживання. 30 чи 50 гривень збережуть ваше здоров’я у власній квартирі.

Як не отруїтися чадним газом

Чадний газ – це продукт горіння, він накопичується, коли в приміщенні бракує кисню. Тому перше, що варто перевірити – чи немає зворотної тяги, тобто, чи з газового приладу повітря потрапляє справді в димохід, а не в квартиру.

Найчастіше це трапляється тоді, коли мешканці одночасно використовують газові котли, колонки та електровитяжку. Тоді тяга просто зворотна, газовий прилад не вимикається, бо датчик розуміє, що рух повітря здійснюється, але всі продукти згоряння потрапляють у помешкання. Більшість отруєнь спричинені саме такими випадками.

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