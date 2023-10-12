Итоги Рамштайна-16: какую помощь получит Украина

Накануне в Бельгии прошло первое личное выступление Владимира Зеленского на контактной встрече в формате Рамштайн.

Президент поблагодарил за веру союзников в Украину. Говорит, что невозможно определить, сколько еще дней придется защищать независимость Украины, однако, отмечает, Путину Украина не достанется, Россия не сможет себе позволить новую погоню вооружений, а демократия может и должна выиграть эту битву.

Сейчас крайне важно, чтобы на фронте не было пауз, ведь они позволяют перезагрузиться россиянам. Для этого необходима непрерывная поставка оружия Украине.

Такая ситуация сейчас на передовой, в которой необходимо давить без пауз. Необходимо понимать принципы эффективной обороны. Оборона не должна позволять противнику останавливаться и восстанавливаться, выбирать новые тактики.

Со своей стороны, министр обороны США Ллойд Остин заверил, что поддержка Украины США будет непоколебима в любое время года и объявил о новом пакете поддержки Украины на $200 миллионов. В него войдут ракеты класса воздух – воздух ближнего радиуса действия, боеприпасы для HIMARS и противотанковые ракеты TOW. Остин отметил, что коалиции возможностей для Украины должны расширяться и включать не только Leopard и F-16.

Мы здесь, чтобы закрыть самые неотложные потребности Украины, особенно в ПВО и боеприпасах. Я с нетерпением жду новостей о новых пакетах поддержки, которые готовят многие страны. Мы также просим страны организовать очередные коалиции, выходящие за созданные платформы, которые будут закрывать неотложные потребности украинцев.

Перед заседанием в формате Рамштайн в Брюсселе Зеленский встретился с главой НАТО Йенсом Столтенбергом в штаб-квартире НАТО. По словам главы военного блока, организация должна привести в действие долгосрочную программу по Украине, чтобы история с нападением России на Украину не повторялась. Генсек НАТО заявил, что Украина прежде всего нуждается в средствах противовоздушной обороны, чтобы не только пережить зиму, но и дальше развиваться как государство.

Все союзники соглашаются, что Украина станет членом НАТО, отмечает Йенс Столтенберг. Также, по его мнению, Киеву важно сотрудничать с ведущими производителями вооружений для внедрения стандартов блока. Генсек НАТО заверил, что ВСУ снова и снова превосходят ожидания, ведь Украина вернула под свой контроль 50% территорий, захвативших россиянами в феврале прошлого года.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.