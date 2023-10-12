Підсумки Рамштайну-16: яку допомогу отримає Україна

Напередодні у Бельгії відбувся перший особистий виступ Володимира Зеленського на контактній зустрічі у форматі Рамштайн.

Президент подякував за віру союзників в Україну. Каже, що неможливо визначити, скільки ще днів доведеться боронити незалежність України, однак, наголошує, Путіну Україна не дістанеться, Росія не зможе собі дозволити нову гонитву озброєнь, а демократія може і має виграти цю битву.

Зараз вкрай важливо, щоб на фронті не було пауз, адже вони дають змогу перезавантажитися росіянам. Для цього необхідне безперервне постачання зброї Україні.

Така ситуація нині на передовій, в якій необхідно давити без жодних пауз. Необхідно розуміти принципи ефективної оборони. Оборона не має дозволяти противнику зупинятися і відновлюватися, обирати нові тактики, – підкреслив Зеленський.

Зі свого боку міністр оборони США Ллойд Остін запевнив, підтримка України США буде непохитною у будь-яку пору року, й оголосив про новий пакет підтримки України на $200 млн. До нього увійдуть ракети класу повітря – повітря ближнього радіуса дії, боєприпаси для HIMARS і протитанкові ракети TOW. Остін наголосив, що коаліції можливостей для України мають розширюватися та містити не лише Leopard та F-16.

Ми тут, щоб закрити найнагальніші потреби України, особливо у ППО та боєприпасах. Я з нетерпінням чекаю новин про нові пакети підтримки, які готують багато країн. Ми також просимо країни організувати чергові коаліції, що виходять поза створені платформи, які будуть закривати нагальні потреби українців, – наголосив Остін.

Перед засіданням у форматі Рамштайн у Брюсселі Зеленський зустрівся з очільником НАТО Єнсом Столтенбергом в штаб-квартирі організації. За словами очільника військового блоку, організація мусить привести у дію довгострокову програму щодо України, аби історія з нападом Росії на нашу державу не повторювалася.

Генсек НАТО заявив, що Україна передусім потребує засобів протиповітряної оборони, щоб не лише пережити зиму, але і надалі розвиватися як держава.

Усі союзники погоджуються, що Україна стане членом НАТО, наголошує Єнс Столтенберг. Також, на його переконання, Києву важливо співпрацювати з провідними виробниками озброєнь для впровадження стандартів блоку. Генсек НАТО запевнив, що ЗСУ знову і знову перевершують очікування, адже Україна повернула під свій контроль 50% територій, які захопили загарбники в лютому минулого року.

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