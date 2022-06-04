Повышение ставки до 25%: в НБУ объяснили, как это повлияет на гривневые депозиты

Решение Национального банка Украины о резком повышении учетной ставки с 10% до 25% положительно повлияет на гривневые депозиты украинцев.

Об этом первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова рассказала ведущей программы Вікна-новини Яне Брензей в эфире национального телемарафона.

По словам Рожковой, для повышения ставки было несколько причин. Во-первых, украинская экономика после “военного локдауна” в первые месяцы полномасштабного вторжения РФ начала понемногу восстанавливаться и приобретать признаки функционирования военной экономики. В связи с этим меняется и потребительский спрос: как населения, так и предприятий.

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Во-вторых, происходит рост инфляции. На сегодняшний день она уже составляет 17%. А к концу года, по прогнозам НБУ, может превысить 20%.

Рожкова отметила, что если в начале полномасштабной войны украинцы в основном покупали самое необходимое (еду, лекарства), то сегодня наблюдается возобновление инвестиционного спроса. В частности, граждане пытаются сохранить свои сбережения.

Рожкова объяснила, что на фоне инфляции ставки по гривневым депозитам низкие. А потому люди начинают забирать депозиты и покупать за эти средства товары или обменивать их на наличном рынке по спекулятивному курсу.

Согласно ожиданиям НБУ, решение о резком повышении учетной ставки будет способствовать повышению и ставок по гривневым депозитам украинцев. А это будет способствовать тому, что граждане продолжат хранить свои сбережения в банках.

– Сегодня, когда ставки по гривневым депозитам очень низкие, когда других инструментов, как уберечь свои сбережения нет, люди забирают гривну, идут на валютный рынок, покупают валюту. Или же люди решают покупать товары так называемого долгосрочного использования: бытовая техника, автомобили. И все это тем или иным образом оказывает давление на валюту и золотовалютные резервы НБУ. Поэтому, принимая такое решение, в первую очередь мы заботились о наших гражданах. Сегодня банки должны адекватно отреагировать, поднять ставки по гривневым депозитам и таким образом дать людям альтернативу, как уберечь свои вклады, – подчеркнула Рожкова.

Она уточнила, что эффект от повышения учетной ставки не будет ощутим “за один день”: необходимо какое-то время, чтобы банки изменили ставки.

– Но я надеюсь, что если банки отреагируют адекватно, то мы это будем видеть уже. Потому что люди будут ждать поднятия ставок. Мы показали уровень, и люди будут ждать, что банки поднимут ставки. Возможно, они придержат свои сбережения, чтобы вложить их в депозиты, а не идти на наличный валютный рынок, где спекулятивные цены, – уточнила замглавы НБУ.

Рожкова также рассказала, что за период полномасштабной войны средства населения в банковской системе увеличились более чем на 70 млрд грн. Но в основном эти средства остаются на текущих счетах физлиц, по которым процентные ставки близки к нулю. Сами же депозиты не росли.

– И вот эту тенденцию нужно немного изменить. А изменить можно, только сделав депозитную ставку привлекательной, — добавила она.

По прогнозам Рожковой, нынешнее существенное поднятие учетной ставки позволит в будущем приступить к циклу ее снижения.

– Фактически мы сказали, что будем держать эту ставку сейчас, надеясь, что правильно отреагируют банки, Министерство финансов с доходностью ценных бумаг внутреннего государственного займа. Это позволит нам стабилизировать ситуацию и прожить до момента, когда ставку можно будет начать снижать, – сообщила Рожкова.

Как известно, в мае Национальный банк Украины принял решение об отмене ограничений курса продажи наличной валюты. В то же время, официальный курс гривны к доллару США в Украине оставили фиксированным – на уровне 29,25 грн/доллар.

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