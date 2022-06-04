Підвищення ставки до 25%: в НБУ пояснили, як це вплине на гривневі депозити

Рішення Національного банку України про різке підвищення облікової ставки з 10% до 25% позитивно вплине на гривневі депозити українців.

Про це перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова розповіла ведучій програми Вікна-новини Яні Брензей в ефірі національного телемарафону.

За словами Рожкової, для підвищення ставки було декілька причин. По-перше, українська економіка після “військового локдауну” в перші місяці повномасштабного вторгнення РФ почала потроху відновлюватися та набувати ознак функціонування військової економіки. Через це змінюється і споживчий попит: як населення, так і підприємств.

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По-друге, відбувається зростання інфляції. На сьогодні вона вже становить 17%. А до кінця року, за прогнозами НБУ, може перевищити 20%.

Рожкова зазначила, що якщо на початку повномасштабної війни українці в основному купували найнеобхідніше (їжу, ліки), то сьогодні спостерігається відновлення інвестиційного попиту. Зокрема, громадяни намагаються зберегти свої заощадження.

Рожкова пояснила, що на тлі інфляції ставки за гривневими депозитами є низькими. А тому люди починають забирати депозити і купувати за ці кошти товари чи обмінювати їх на готівковому ринку за спекулятивним курсом.

Згідно з очікуваннями НБУ, рішення про різке підвищення облікової ставки сприятиме підвищенню і ставок за гривневими депозитами українців. А це сприятиме тому, що громадяни продовжать зберігати свої заощадження в банках.

– Сьогодні, коли ставки за гривневими депозитами дуже низькі, коли інших інструментів, як вберегти свої заощадження немає, люди забирають гривню, йдуть на валютний ринок, купують валюту. Або ж люди вирішують купувати товари так званого довгострокового використання: побутова техніка, автомобілі. І все це тим чи іншим чином тисне на валюту та золотовалютні резерви НБУ. Тому, ухвалюючи таке рішення, в першу чергу ми піклувалися про наших громадян. Сьогодні банки повинні адекватно відреагувати, підняти ставки за гривневими депозитами і таким чином дати людям альтернативу, як вберегти свої вклади, – наголосила Рожкова.

Вона уточнила що ефект від підвищення облікової ставки не буде відчутний “за один день”: потрібен якийсь час, щоб банки змінили ставки.

– Але я сподіваюся, що якщо банки відреагують адекватно, то ми це будемо бачити вже. Тому що люди очікуватимуть підняття ставок. Ми показали рівень, і люди будуть очікувати, що банки піднімуть ставки. Можливо, вони притримають свої заощадження, щоб вкласти їх у депозити, а не йти на готівковий валютний ринок, де спекулятивні ціни, – уточнила заступниця голови НБУ.

Рожкова також розповіла, що за період повномасштабної війни кошти населення в банківській системі збільшилися на понад 70 млрд грн. Але в основному ці кошти залишаються на поточних рахунках фізосіб, за якими відсоткові ставки близькі до нуля. Самі ж депозити не зростали.

– І от цю тенденцію потрібно трохи змінити. А змінити можна лише зробивши депозитну ставку привабливою, – додала вона.

За прогнозами Рожкової, нинішнє суттєве підняття облікової ставки дозволить у майбутньому розпочати цикл її зниження.

– Фактично ми сказали, що будемо тримати цю ставку зараз, сподіваючись, що правильно відреагують банки, Міністерство фінансів з дохідністю цінних паперів внутрішньої державної позики. Це дозволить нам стабілізувати ситуацію і прожити до моменту, коли ставку можна буде почати знижувати, – поінформувала Рожкова.

Як відомо, в травні Національний банк України ухвалив рішення про скасування обмежень курсу продажу готівкової валюти. Водночас офіційний курс гривні до долара США в Україні залишили фіксованим – на рівні 29,25 грн/долар.

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