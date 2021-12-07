Підвищення тарифів таксі у Києві: наскільки зростуть ціни та які причини
У Києві можуть піднятися ціни на таксі. Після повідомлення про значне здорожчання проїзду у громадському транспорті столиці про підняття тарифів заявили і таксисти.
Які причини зростання цін та скільки доведеться платити, з’ясували Вікна-новини.
– На сьогодні вартість одного кілометра становить 6 грн. Це дуже низька ціна. Наразі хоча б треба підняти до 10, – пояснює Валентин Голубєв, голова Профспілки таксистів міста Києва.
У Профспілці таксистів Києва, яка зараз нараховує близько 400 учасників, кажуть: за останній рік вартість автогазу та бензину зросла в середньому на 7 грн.
І додають: ціни, які встановлюють найбільші служби-агрегатори, як-то Uber, B0lt та Uklon – занизькі, і через це страждають і водії, бо мало заробляють, і пасажири. Бо за таких умов працювати йдуть не найкращі кермувальники.
Про рівень сервісу та комфорту в столичному таксі яскраво свідчать випадки ДТП.
До того ж за все, що трапиться в дорозі, онлайн-сервіси, які зв’язують водія із пасажиром, не відповідальні. Втім, очільник профспілки таксистів певен: починати підвищувати безпеку треба із підняття цін – на 40% за кілометр.
– Це для того, щоб повернути назад адекватного водія. Це для того, щоб водій не працював 16 годин на добу. Якщо водій буде працювати менше і отримуватиме стільки ж, то це й дасть більше безпеки вам, як пасажирам, – каже голова Профспілки таксистів.
Натомість в Асоціації перевізників, які співпрацюють з тими самими онлайн- сервісами таксі, запевняють, що ціни на постійній основі не виростуть.
– Якісь водії пішли з таксі не тому, що хтось їм зробив низькі тарифи, а тому, що прийшли інші водії, які були готові працювати за меншу зарплатню. Якщо пасажир готовий їхати на цій машині, з цим водієм, за ці гроші, то він формує ринок.
Суттєвого подорожчання не відбулося і не відбудеться, – розповів Олександр Дяченко – радник голови правління ГО Асоціація відповідальних перевізників.
Можливі стрибки, пов’язані зі зміною погоди, якимись обмеженнями (наприклад, повним закриттям громадського транспорту), але якщо цього не відбудеться, то і різких змін не відбудеться.
У Профспілці таксистів кажуть: якщо найбільші гравці на ринку їх не почують – перейдуть до радикальних дій.
– Це будуть страйки. Це будуть онлайн-страйки, коли водії не виходитимуть на лінію, – заявив Валентин Голубєв.
Нові ціни на проїзд у громадському транспорті Києва можуть встановити після закінчення опалювального сезону. Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що влада планує встановити тариф у розмірі 12 грн для тих, хто має Картку киянина.
Для жителів Київської області вартість становитиме 14 грн. Одноразовий квиток для туристів коштуватиме 20 грн.