Платежей стало меньше: как работает таможня после санкций против контрабандистов

Одесская таможня — главные морские таможенные ворота страны.

Через Одессу заходит 65% всех товаров. Из десяти топ-контрабандистов, на которых две недели назад наложила санкции СНБО — четыре именно отсюда.

А из ста пятидесяти отстраненных за коррупцию таможенников — 22 одесских.

Через Киевскую таможню ежеквартально проходит 300 тыс. тонн товаров. Здесь из-за коррупции отстранили восемь чиновников.

Пограничники говорят, что после начала таможенной реформы произошло упрощение процесса оборок документов, а также много изменений в плане компьютеризации должностных лиц.

В Государственной таможенной службе планируют обновить половину кадров до конца 2021 года, конкурсы на различные должности уже начались.

По словам главы Гостаможни Павла Рябикина, санкции против контрабандистов будут продолжаться.

Однако сейчас после блокировки деятельности компаний, связанных с контрабандистами, эффект пока один — официальных платежей стало меньше.

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