Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Відео / Україна

Платежів стало менше: як працює митниця після санкцій проти контрабандистів

Одеська митниця – головні морські митні ворота країни.

Через Одесу заходить 65% усіх товарів. Із десяти топ-контрабандистів, на яких два тижні тому наклала санкції РНБО – чотири саме звідси.

А із ста п’ятдесяти відсторонених за корупцію митників – 22 одеських.

Через Київську митницю щокварталу проходить 300 тис. тон товарів. Тут через корупцію відсторонили вісьмох чиновників.

Прикордонники кажуть, що після початку митної реформи відбулося спрощення процесу обороки документів, а також багато змін у плані комп’ютеризації посадових осіб.

У Державній митній службі планують оновити половину кадрів до кінця 2021 року, конкурси на різні посади вже розпочалися.

За словами очільника Держмитниці Павла Рябікіна, санкції проти контрабандистів продовжуватимуться.

Однак зараз після блокування діяльності компаній, які пов’язані із контрабандистами, ефект поки один – офіційних платежів стало менше.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

РНБО схвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів України
РНБО схвалила другий пакет санкцій проти контрабандистів України
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Ірану
ЄС ще на рік продовжив санкції проти Ірану
Це не стало несподіванкою: глава митниці про санкції щодо контрабандистів
Це не стало несподіванкою: глава митниці про санкції щодо контрабандистів
США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 – ЗМІ
США підготували два пакети санкцій проти Північного потоку-2 – ЗМІ
За купівлю російських ЗРК С-400: США ввели санкції проти Туреччини
За купівлю російських ЗРК С-400: США ввели санкції проти Туреччини
Стали відомі імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО
Стали відомі імена топ-10 контрабандистів, які потрапили під санкції РНБО
Зеленський збирає РНБО – що в порядку денному
Зеленський збирає РНБО – що в порядку денному
Санкційний тиск країн: Резніков розповів, що допоможе зупинити агресію РФ
Санкційний тиск країн: Резніков розповів, що допоможе зупинити агресію РФ
Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка