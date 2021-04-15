Платежів стало менше: як працює митниця після санкцій проти контрабандистів

Одеська митниця – головні морські митні ворота країни.

Через Одесу заходить 65% усіх товарів. Із десяти топ-контрабандистів, на яких два тижні тому наклала санкції РНБО – чотири саме звідси.

А із ста п’ятдесяти відсторонених за корупцію митників – 22 одеських.

Через Київську митницю щокварталу проходить 300 тис. тон товарів. Тут через корупцію відсторонили вісьмох чиновників.

Прикордонники кажуть, що після початку митної реформи відбулося спрощення процесу обороки документів, а також багато змін у плані комп’ютеризації посадових осіб.

У Державній митній службі планують оновити половину кадрів до кінця 2021 року, конкурси на різні посади вже розпочалися.

За словами очільника Держмитниці Павла Рябікіна, санкції проти контрабандистів продовжуватимуться.

Однак зараз після блокування діяльності компаній, які пов’язані із контрабандистами, ефект поки один – офіційних платежів стало менше.

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