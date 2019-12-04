Плати или мерзни: в Ровно начали поквартирно отключать должников

В Ровно из-за больших долгов ограничивают теплоснабжения в многоэтажках. Тепловики нашли способ как отключить тепло в отдельных квартирах злостных должников, а не всем сразу. В общем, горожане задолжали около 100 млн грн – предприятию уже практически нечем рассчитываться за потребленный газ. Поэтому отопительный сезон в городе может оказаться под угрозой.

От предупреждений – к радикальным действиям. В многоэтажке на улице Макарова больше всего за тепло задолжали жители 6 квартир – более 100 тыс. грн. Чтобы не страдали все, тепловики нашли способ, как выключить отопление только в их домах.

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Пломбировать краны без хозяев – незаконно, говорят тепловики. Они долго ходят от квартиры в квартиру. Но должников не застают. Их об отключении предупредили заранее, впрочем, долги остались.

Часа через три радиаторы в квартире станут холодными. Соседи коммунальщиков поддерживают. Ведь боятся из-за нескольких системных должников оказаться без тепла.

Ограничивать теплоснабжение поквартирно тепловики могут только в 6 домах. В остальных случаях идут через суд. И призывают горожан не накапливать долгов, ведь тогда рискуют мерзнуть всем городом.

Факты ICTV ранее писали о том, что 45-тысячный Светловодск больше недели без отопления из-за долгов Нафтогазу.

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