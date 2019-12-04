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Факти / Відео / Україна

Плати або мерзни: у Рівному почали поквартирно відключати боржників

У Рівному через великі борги  обмежують теплопостачання в багатоповерхівках. Тепловики знайшли спосіб як відключити тепло в окремих квартирах злісних боржників, а не усім одразу. Загалом, городяни боргують близько 100 млн грн – підприємство вже практично немає чим розраховуватися за спожитий газ. Тож опалювальний сезон в місті може опинитися під загрозою.

Від попереджень – до радикальних дій. У багатоповерхівці на вулиці Макарова найбільше за тепло заборгували мешканці 6 квартир – понад 100 тис. грн. Щоб не страждали всі, тепловики знайшли спосіб, як вимкнути опалення лише в їхніх помешканнях.

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Пломбувати крани без господарів – незаконно, кажуть тепловики. Вони довго ходять від квартири до квартири. Та боржників не застають. Їх про відключення попередили заздалегідь, утім, борги лишилися.

Години за три радіатори у квартирі стануть холодними. Сусіди комунальників підтримують. Адже бояться через кількох системних боржників опинитися без тепла.

Обмежувати теплопостачання поквартирно тепловики можуть лише у 6 будинках. В інших випадках йдуть через суд. Та закликають городян не накопичувати боргів, адже тоді ризикують мерзнути усім місто.

Факти ICTV раніше писали про те, що 45-тисячний Світловодськ понад тиждень без опалення через борги Нафтогазу.

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