Пловцы и аматоры из 36 стран: в Италии готовятся к Oceanman 2019

На севере Италии на озере Орта вскоре стартует масштабный заплыв на открытой воде Oceanman. На спортивное событие слетаются профессиональные пловцы и любители. Среди них много украинцев.

Кроме украинцев, сюда слетаются 35 различных национальностей. Профессиональные спортсмены и любители, которых большинство. От Австралии до Мексики. Это озеро покорило сердца фанатов Oceanman.

Пока для спортсменов главное – участие или победа, для организаторов – контроль безопасности. Это гарантируют десятки катеров. А для экстренных ситуаций всегда на помощь придет каяк. Он безопасно вытащит пловца.

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Каждый участник получит карту, подробно описывающую, как идти по озеру до финиша.

Дистанций три – 14 км, длиной во все озеро, 4,5 км и 1,5 км. Стартуют с разных локаций. Для длинного заплыва есть пункты питания. Профессионалы могут и не поесть, потому что быстро плывут, а вот любители через 3-4 часа точно проголодаются. Но остановиться на перекус – значит, кому-то проиграть.

Событие масштабное, поэтому вся команда заплыва – это десятки волонтеров. Участие в соревнованиях от 30 до 100 евро, поэтому только организация события влетает в копеечку.

Уже завтра озеро станет беспокойным, словно океан, его будут штурмовать полуторы тысячи участников. А сегодня штиль перед бурным стартом.

К слову, Факты ICTV рассказывали о том, как украинцы готовятся к соревнованиям по плаванию на открытой воде.

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