Плавці та аматори з 36 країн: в Італії готуються до Oceanman 2019

На півночі Італії на озері Орта незабаром стартує масштабний заплив на відкритій воді Oceanman. На спортивну подію злітаються професійні плавці та аматори. Серед них багато українців.

Окрім українців, сюди злітаються 35 різних національностей. Професійні спортсмени й аматори, яких більшість. Від Австралії до Мексики. Це озеро підкорило серця фанатів Oceanman.

Поки для спортсменів головне – участь чи перемога, для організаторів – контроль безпеки. Це гарантують десятки катерів. А для екстрених ситуацій завжди на порятунок прийде каяк. Він безпечно витягне плавця.

Читайте: Долоні олімпійського чемпіона Грегорі після запливу в Льодовитому океані

Кожен учасник отримає мапу, що докладно описує, як прямувати озером до фінішу.

Дистанцій три – 14 км, довжиною у все озеро, 4,5 км та 1,5 км. Стартують із різних локацій. Для найдовшого запливу є пункти харчування. Професіонали можуть і не поїсти, бо швидко пливуть, а от аматори через 3-4 години точно зголодніють. Але спинитися на перекус – отже, комусь програти.

Подія масштабна, тож вся команда запливу – це десятки волонтерів. Участь за змагання від 30 до 100 євро, тож лише організація події влітає в копієчку.

Уже завтра озеро стане неспокійним, немов океан, його штурмуватимуть півтори тисячі учасників. А сьогодні штиль перед бурхливим стартом.

До слова, Факти ICTV розповідали про те, як українці готуються до змагань з плавання на відкритій воді.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.