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Факты / Видео / Шоу-бизнес / Музыка

Плейлист для Европы: какие украинские песни должны звучать на весь мир

Егор Ромахло Журналист Факты ICTV

Европейцы услышат украинцев через музыку. Минкульт предварительно договорился с Европейским союзом радиовещания, чтобы каждый час в зарубежных радиоэфирах начинался с песен независимой Украины.

Выбрать плейлисты предложили нашим людям. В топ-3 первой леди страны Елены Зеленской уже вошли Така як ти группы Океан Эльзы, Ні обіцянок, ні пробачень Виктора Павлика и Тримай Кристины Соловий.

Украинцы активно оставляют в комментариях свои версии плейлистов для европейцев. Сами же артисты инициативу встретили с радостью.

Певица Мария Бурмака уверена, что нужно знакомить мир с качественной украинской песней и музыкой.

– Из девушек – обязательно Джамала, Саша Кольцова, Катя Чили, народная музыка – трио Лоцман. Обязательно хотела бы там услышать Kozak System, Андрея Хливнюка, Сашу Положинского.

Фронт-мэн группы Вопли Водоплясова Олег Скрипка призывает украинцев отнестись к выбору песен для европейских слушателей ответственно. И отличить “попсу” от действительно качественной украинской музыки.

В одном украинские артисты и пользователи соцсетей едины — наша нация всегда шла по жизни с песней. И во времена победы, и времена тяжелых испытаний.

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