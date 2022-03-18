Плейлист для Європи: які українські пісні мають звучати на весь світ

Європейці почують українців через музику. Мінкульт попередньо домовився з Європейським союзом радіомовлення, аби кожна година у закордонних радіоефірах починалася з пісень незалежної України.

Обрати ж плейлист запропонували нашим людям. У топ-3 першої леді країни Олени Зеленської вже увійшли Така як ти гурту Океан Ельзи, Ні обіцянок, ні пробачень Віктора Павліка та Тримай Христини Соловій.

Українці активно дописують у коментарях свої версії плейлистів для європейців. Самі ж артисти ініціативу зустріли радо.

Співачка Марія Бурмака впевнена, потрібно знайомити світ із якісною українською піснею та музикою.

– З дівчат – обов’язково Джамала, Саша Кольцова, Катя Чилі, народна музика – тріо Лоцман. Обов’язково хотіла б там почути Kozak System, Андрія Хливнюка, Сашка Положинського.

Фронт-мен гурту Воплі Водоплясова Олег Скрипка закликає українців поставитися до вибору пісень для європейських слухачів відповідально. Та відрізнити “попсу” від справді якісної української музики.

В одному українські артисти та користувачі соцмереж єдині – наша нація завжди йшла по життю із піснею. І в часи звитяг, і часи важких випробувань.

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