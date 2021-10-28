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Тетяна Забожко |

Поблизу Харкова вибухнула автозаправка

28 жовтня о 04.31 на автодорозі Київ – Харків – Довжанський поблизу села Рай-Оленівка Харківського району вибухнула автозаправка.

Жертв та постраждалих немає.

Надзвичайна ситуація сталася через розгерметизацію підземної ємності з газом об’ємом 18 куб. м.

Після вибуху сталося займання. Вогонь перекинувся й на дві вантажівки, що стояли на автозаправці.

Пожежу, що охопила площу 250 кв. м, півтори години гасили 40 осіб за допомогою дев’яти машин ДСНС.

Як повідомляють рятувальники, загрози розповсюдження вогню на інші об’єкти АЗС немає.

Фото: ДСНС

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