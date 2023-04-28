Почула вибух, все посипалося: мешканці будинку в Умані розповіли про ракетний удар
Російська армія на світанку підступно атакувала мирні міста України. Дві ворожі ракети влучили у житлову багатоповерхівку в Умані.
Мешканці будинку, куди влучили ракети, розповіли про цей жахливий ранок.
У багатьох квартирах потрощило вікна – повилітало скло навіть з іншого боку дому.
– Якраз встала та почула такий вибух. Посипалося все… Це було десь після чотирьох (ранку)… Перелякалася так, що… – розповідає одна жінка. В її квартири залишилися лише самі віконні рами, без скла.
Ще дві мешканки будинку, які живуть на дев’ятому поверсі, розповіли, що в них не пошкодило вікна, бо вони їх відкрили на провітрювання. А ось у сусідів вікна розбиті.
Від вибуху, за словами жінок, будинок почало трусити.
Станом на 15:00 відомо про 17 загиблих, з них – троє дітей. Ще 18 людей дістали різні поранення та травми.
Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 17 осіб, серед них – три дитини.
На місці продовжують працювати рятувальники. Завали допомагають розбирати і небайдужі містяни, працюють і психологи. В Умані перебуває і голова МВС України Ігор Клименко.
Джерело: ДСНС
Фото: ДСНС