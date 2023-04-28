Російська армія на світанку підступно атакувала мирні міста України. Дві ворожі ракети влучили у житлову багатоповерхівку в Умані.

Мешканці будинку, куди влучили ракети, розповіли про цей жахливий ранок.

У багатьох квартирах потрощило вікна – повилітало скло навіть з іншого боку дому.

– Якраз встала та почула такий вибух. Посипалося все… Це було десь після чотирьох (ранку)… Перелякалася так, що… – розповідає одна жінка. В її квартири залишилися лише самі віконні рами, без скла.

Ще дві мешканки будинку, які живуть на дев’ятому поверсі, розповіли, що в них не пошкодило вікна, бо вони їх відкрили на провітрювання. А ось у сусідів вікна розбиті.

Від вибуху, за словами жінок, будинок почало трусити.

Станом на 15:00 відомо про 17 загиблих, з них – троє дітей. Ще 18 людей дістали різні поранення та травми.

Рятувальникам вдалося витягти з-під завалів 17 осіб, серед них – три дитини.

На місці продовжують працювати рятувальники. Завали допомагають розбирати і небайдужі містяни, працюють і психологи. В Умані перебуває і голова МВС України Ігор Клименко.

Джерело: ДСНС

Фото: ДСНС

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