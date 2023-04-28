Егор Ромахло, Журналист Факты ICTV
Егор Ромахло, Журналист Факты ICTV
С девятого по пятый этаж все погибли. Жители дома, в который попала ракета, рассказали, как все было
Утром 28 апреля российская крылатая ракета попала в жилой дом в Умани.
По состоянию на 15:00 в результате ракетного удара по многоэтажке погибли 17 человек, из них трое — дети. Спасательная операция продолжается до сих пор.
На месте происшествия работает журналист Фактов ICTV Егор Ромахло. Жители дома, куда попала российская ракета, рассказали ему, как все было.
– Это было в 4:08, – вспоминают жительницы дома, в который попала ракета, – как будто пролетела одна ракета, а потом взрыв был. Все повыбивало, окна, двери.
Людмила и Валентина не сдерживая слез рассказывают, что сами чудом уцелели, а вот их соседи с девятого по пятый этаж — все погибли.
– Много погибло, очень много (плачет). И девятый, восьмой, седьмой, шестой, пятый — все погибли. На первом этаже мужчина пошел на кухню воду пить, а она осталась, ее не достали еще, – рассказали жительницы разрушенного дома Людмила и Валентина.
По словам министра внутренних дел Украины, в разрушенном подъезде проживало 109 человек.
– 46 квартир, 27 — полностью уничтожены. И в настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работает около 300 различных специалистов и спасателей, – рассказал Клименко.
По информации местной ОВА, по Умани ударили двумя ракетами, предварительно — Х-101. Известно, что повреждены три многоэтажки и складское помещение.