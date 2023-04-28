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Анастасия Кожушко, редактор ленты
Егор Ромахло, Журналист Факты ICTV

С девятого по пятый этаж все погибли. Жители дома, в который попала ракета, рассказали, как все было

Умань ракетний удар
Фото: Офис президента

Утром 28 апреля российская крылатая ракета попала в жилой дом в Умани.

По состоянию на 15:00 в результате ракетного удара по многоэтажке погибли 17 человек, из них трое — дети. Спасательная операция продолжается до сих пор.

На месте происшествия работает журналист Фактов ICTV Егор Ромахло. Жители дома, куда попала российская ракета, рассказали ему, как все было.

– Это было в 4:08, – вспоминают жительницы дома, в который попала ракета, – как будто пролетела одна ракета, а потом взрыв был. Все повыбивало, окна, двери.

Людмила и Валентина не сдерживая слез рассказывают, что сами чудом уцелели, а вот их соседи с девятого по пятый этаж — все погибли.

– Много погибло, очень много (плачет). И девятый, восьмой, седьмой, шестой, пятый — все погибли. На первом этаже мужчина пошел на кухню воду пить, а она осталась, ее не достали еще, – рассказали жительницы разрушенного дома Людмила и Валентина.

По словам министра внутренних дел Украины, в разрушенном подъезде проживало 109 человек.

– 46 квартир, 27 — полностью уничтожены. И в настоящее время проводятся аварийно-спасательные работы. На месте работает около 300 различных специалистов и спасателей, – рассказал Клименко.

По информации местной ОВА, по Умани ударили двумя ракетами, предварительно — Х-101. Известно, что повреждены три многоэтажки и складское помещение.

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Взрыв, загиблі, Ракетные удары России, Російська агресія, Умань
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