Чувства на высоте и скорости. Истории любви украинцев из Cirque du Soleil

В главном цирке страны последние приготовления к премьере Истории любви. Впервые за долгое время украинскому зрителю предоставляется возможность увидеть воочию наших акробатов, которым рукоплещет весь мир, ведь они артисты цирка Cirque du Soleil.

Пандемия и закрытые границы внесли коррективы. И теперь они на манеже киевского цирка. Интересно, что некоторые акробаты и эквилибристы вместе и на арене, и в жизни.

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Такими парами есть призеры многочисленных международных фестивалей — Джулия Макарова и Алексей Малый, которые вместе под куполом выполняют опасный трюк, когда мужчина висит зубами на ремне и держится за него только зубами и одновременно держит ногами свою партнершу.

Также уже 4 года в цирке выступают Влада и Евгений с акробатическим номером на роликах. На них мужчина и признавался женщине в любви.

А эквилибристы Анастасия Шкандибина и Дмитрий Дудник последние два года жили и работали в немецком Гамбурге, а сейчас будут удивлять украинских зрителей трюками на моноцикле.

Новая цирковая программа вся пропитана любовью. Замысел режиссера — любовь, которая шагает по разным странам мира.

Кроме свидания в интересном месте, любимых на День святого Валентина можно порадовать самостоятельно испеченным французским пирогом — тарт Татеном.