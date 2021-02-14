Почуття на висоті та швидкості. Історії кохання українців з Cirque du Soleil

У головному цирку країни останні приготування до прем’єри Історії кохання. Вперше за довгий час українському глядачу випадає можливість побачити на власні очі наших акробатів, яким аплодує увесь світ, адже вони артисти цирку Cirque du Soleil.

Пандемія і закриті кордони внесли корективи. І тепер вони на манежі київського цирку. Цікаво, що деякі акробати та еквілібристи разом і на арені, і у житті.

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Такими парами є призери численних міжнародних фестивалів – Джулія Макарова та Олексій Малий, які разом під куполом виконують небезпечний трюк, коли чоловік висить зубами на ремені та тримається за нього лише зубами і водночас тримає ногами свою партнерку.

Також вже 4 роки у цирку виступають Влада та Євген з акробатичним номером на роликах. На них же чоловік і зізнавався жінці у коханні.

А еквілібристи Анастасія Шкандибіна та Дмитро Дудник останні два роки жили і працювали в німецькому Гамбурзі, а зараз дивуватимуть українських глядачів трюками на моноциклі.

Нова циркова програма уся просякнута коханням. Задум режисера – кохання, яке крокує різними країнами світу.

Окрім побачення у цікавому місці, коханих на День святого Валентина можна порадувати самостійно спеченим французьким пирогом – тарт Татеном.