Тарт Татен ко Дню влюбленных: рецепт французского пирога
Однажды француженка Стефани якобы испекла традиционный карамелизированый яблочный пирог, но ошибочно перевернула его фруктами вверх. Гости девушки были в таком восторге от пирога, что рецепт быстро полюбился Парижу, а затем и всему миру. Так и возник необычный и простой за приготовлением тарт Татен. Факты ICTV расскажут тебе как его приготовить.
Ингредиенты:
- 180 г сливочного масла
- 50 г сахарной пудры
- 1 желток
- 200 г муки
- 3 кг твердых яблок
- 180 г сахара
- анис или корица
Для теста нужно смешать 100 г сливочного масла, сахарную пудру, желток и муку. Затем его нужно завернуть в пленку и поставить в холодильник.
Нужно приготовить карамель. Для этого сахар выкладываем на разогретую сковородку и только он начнет таять — быстро перемешиваем. Далее выключаем плиту и постепенно добавляем масло, и для аромата добавляем анис или корицу. Нарезаем ломтями яблоко и выкладываем на карамель. После этого оставляем сковородку в духовке на 40-50 мин при температуре 180 градусов.
Когда яблоки зазолотяться, вынимаем сковородку и кладем сверху на яблоки раскатанное тесто, и оставляем в духовке еще на 10 мин.
Вынимаем пирог и наслаждаемся его вкусом вместе с любимыми.
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