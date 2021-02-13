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Тарт Татен ко Дню влюбленных: рецепт французского пирога

Однажды француженка Стефани якобы испекла традиционный карамелизированый яблочный пирог, но ошибочно перевернула его фруктами вверх. Гости девушки были в таком восторге от пирога, что рецепт быстро полюбился Парижу, а затем и всему миру. Так и возник необычный и простой за приготовлением тарт Татен. Факты ICTV расскажут тебе как его приготовить.

Ингредиенты:

  • 180 г сливочного масла
  • 50 г сахарной пудры
  • 1 желток
  • 200 г муки
  • 3 кг твердых яблок
  • 180 г сахара
  • анис или корица

Для теста нужно смешать 100 г сливочного масла, сахарную пудру, желток и муку. Затем его нужно завернуть в пленку и поставить в холодильник.

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Нужно приготовить карамель. Для этого сахар выкладываем на разогретую сковородку и только он начнет таять — быстро перемешиваем. Далее выключаем плиту и постепенно добавляем масло, и для аромата добавляем анис или корицу. Нарезаем ломтями яблоко и выкладываем на карамель. После этого оставляем сковородку в духовке на 40-50 мин при температуре 180 градусов.

Когда яблоки зазолотяться, вынимаем сковородку и кладем сверху на яблоки раскатанное тесто, и оставляем в духовке еще на 10 мин.

Вынимаем пирог и наслаждаемся его вкусом вместе с любимыми.

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