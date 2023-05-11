Поцеловал меня перед смертью: украинка в 20 лет стала вдовой бойца ВСУ с младенцем на руках

Ксения и Михаил познакомились в окопах во время полномасштабного вторжения. Михаил в армии с 2016 года был добровольцем и участником АТО. А в 2021 году, как и Ксения, подписал контракт.

– С началом вторжения нас, как военнослужащих, раскинули по разным позициям. Я была поваром в посадке возле высшего руководства, а Миша летал на беспилотниках, – рассказывает Ксения.

Михаил часто приходил обедать в подразделение, где готовила Ксения. Там и влюбились. Впоследствии девушка забеременела. Говорит, что Михаил на седьмом небе от счастья, когда узнал эту новость. Позвонил по телефону родным, сказал, что женится. Но через несколько дней Ксении сообщили, что Михаил получил тяжелые ранения.

В течение двух недель воин боролся, однако травмы оказались смертельными. До того как уйти из жизни, он успел выбрать с любимой имя будущей дочери – Василина.

Свою историю девушка рассказала организаторам фотопроекта Наодинці, инициатором которого совместно с платформой памяти Мемориал является львовская фотограф Екатерина Москалюк. Она делает фотографии жен погибших. Снимает знаковые места пар, где они были счастливы, а также вещи погибших бойцов, оставшихся на память родным. В проекте уже приняли участие женщины из Киева, Львова, Харькова, Днепра и Одессы.

Сейчас Ксения с четырехмесячной дочкой Василиной живет вместе с родителями погибшего Михаила в Харькове. Говорит, что когда дочь подрастет, обязательно расскажет ей об отце-герое.

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