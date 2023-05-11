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Поцілував мене перед смертю: українка у 20 років стала вдовою бійця ЗСУ з немовлям на руках

Ксенія та Михайло познайомились в окопах під час повномасштабного вторгнення. Михайло у війську з 2016 року, був добровольцем та учасником АТО. А у 2021, як і Ксенія, підписав контракт.

– З початком вторгнення нас, як військовослужбовців, розкинули по різних позиціях. Я була кухарем в посадці біля вищого керівництва, а Міша літав на безпілотниках, – розповідає Ксенія.

Михайло часто приходив обідати до підрозділу, де куховарила Ксенія. Там і закохались. Згодом дівчина завагітніла. Каже, що Михайло не тямив себе від радості, коли дізнався цю звістку. Зателефонував рідним, сказав, що одружується. Але за декілька днів Ксенії повідомили, що Михайло отримав важкі поранення.

Протягом двох тижнів воїн боровся, втім, травми виявилися смертельними. До того, як піти з життя, він встиг обрати з коханою ім’я майбутньої доньки – Василина.

Своєю історію дівчина розповіла організаторам фотопроєкту Наодинці, ініціаторкою якого спільно з платформою пам’яті Меморіал є львівська фотографиня Катерина Москалюк. Вона робить світлини дружин загиблих. Фільмує знакові місця пар, де вони були щасливими, а також речі полеглих бійців, які лишились на згадку рідним. В проєкті вже взяли участь жінки з Києва, Львова, Харкова, Дніпра та Одеси.

Нині Ксенія з чотиримісячною донечкою Василиною живе разом з батьками загиблого Михайла у Харкові. Каже, що коли донька підросте, обов’язково розповість їй про батька-героя.

Війна в Україні, Фотовиставка
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