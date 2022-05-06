Поэзия несокрушимых: как стихи помогают пережить войну

Украинские актеры Национального театра Ивана Франко массово читают и популяризируют поэзию о современной войне.

Еще в первый месяц войны наша литература взорвалась новыми острыми поэзиями как начинающих авторов, так и известных поэтов: Юрия Рыбчинского, Сергея Жадана, Александра Ирванца. Благодаря этому и начался проект Поезії незламних.

– Это довольно трудно сейчас пропустить через себя, потому что это происходит сейчас, и это жутко, и это волнует. Мы задаем направление, а актеры выбирают стихи, которые им по душе, которые они понимают, которые хотят сейчас транслировать, — сказал модератор проекта Поезії незламних, заслуженный артист Украины Иван Уровский.

Каждые три дня публикуют новые стихи к циклу, вскоре к ним прибавятся и Пісні незламних. Уже после победы актеры и режиссеры планируют собрать все вместе в живом камерном представлении.

Стихотворение Лють Данила Галыка читает актер театра и кино, звезда сериала Участковый с ДВРЗ Вячеслав Довженко. Артист не смог не взять его в свой проект Народ – войско.

– Когда нам попало это стихотворение, мы поняли, что это именно тот месседж, который сейчас на устах у всех людей. Вот когда все это ощущали. Я плакал, когда читал его. Не буду кривить душой, сейчас многие плачут, — сказал Довженко.

Первое стихотворение о новой войне у журналиста Сергея Смальчука – еще впереди. Сейчас он находится в теробороне Ирпеня. Из-за шока от ужасных зрелищ поэзия не пишется вообще.

Но несмотря на то, что не хватит даже не рифм, а просто слов, вся его гражданская лирика написана с 2014 года, снова актуальна. Актриса Римма Зюбина едва ли не каждый раз декламирует стихи Сергея в своих эфирах.

– Это о каких-то человеческих чувствах. О том, чего нам действительно не хватает. Война это ведь не только смерть. Война – это не только кровь. Но мы подсознательно хотим защититься от этого, – сказал Смальчук.

Поэтому стихи не только рассказывают о войне, но и помогают справиться со стрессом. Но автор уверен, что его и философская, и любовная лирика непременно вернутся.

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