Поезія незламних: як вірші допомагають пережити війну

Українські актори Національного театру Івана Франка масово читають і популяризують поезію про нинішню війну.

Ще у перший місяць війни наша література вибухнула новими гострими поезіями як авторів-початківців, так і знаних поетів: Юрія Рибчинського, Сергія Жадана, Олександра Ірванця. Завдяки цьому і почався проєкт Поезія незламних.

– Це досить важко зараз пропустити через себе, тому що це відбувається зараз, і це моторошно, і це хвилює. Ми задаємо напрямок, а актори обирають ті вірші, які їм до душі, які вони розуміють, які хочуть зараз транслювати, – сказав модератор проєкту Поезія незламних, заслужений артист України Іван Уривський.

Кожні три дні публікують нові вірші до циклу, незабаром до них додадуться і Пісні незламних. Вже після перемоги актори і режисери планують зібрати усе разом у живій камерній виставі.

Вірш Лють Данила Галика читає актор театру та кіно, зірка серіалу Дільничний з ДВРЗ В’ячеслав Довженко. Артист не зміг не взяти його до свого проєкту Народ – військо.

– Коли нам потрапив цей вірш, ми зрозуміли, що це саме той меседж, який зараз на устах у всіх людей. От коли всі це відчували. Я сам плакав, коли читав його. Не буду кривить душею, зараз багато людей плачуть, – сказав Довженко.

Перший вірш про нову війну у журналіста Сергія Смальчука – ще попереду. Нині він у Теробороні Ірпеня. Через шок від жахливих видовищ поезія не пишеться взагалі.

Та попри те, що бракне навіть не рим, а просто слів, уся його громадянська лірика написана з 2014 року, знову актуальна. Акторка Римма Зюбіна ледь не щоразу декламує Сергієві вірші у своїх ефірах.

– Це про якісь людські почуття. Про те чого нам дійсно бракує. Війна це ж не тільки смерть. Війна це не тільки кров. Але ми підсвідомо хочемо захиститися від цього, – сказав Смальчук.

Тож поки вірші не тільки розповідають про війну, а й допомагають впоратися зі стресом. Та автор певен, його і філософська, і любовна лірика неодмінно повернуться.

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