Польша сокращает помощь нашим беженцам Новое заявление МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023

— в Бериславе оккупанты сбросили четыре авиабомбы – есть погибшие;

— Война дронов – как беспилотники изменили характер боев;

— Президент Польши Анджей Дуда Считает, что помощь украинским беженцам должна быть сохранена;

— МАГАТЭ обнародовало новый отчет о ситуации на ЗАЭС – ситуация нестабильная;

— В Запорожье корректировщик получил пожизненное заключение;

— В Николаеве коммунальщики изо всех сил латают кровли поврежденных зданий – должны успеть к началу зимы;

— Украина отмечает Органический день – что же такое органика и чем она особенная;

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