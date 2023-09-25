Петр Демьянчук, Ведущий программы Факты
Польша сокращает помощь нашим беженцам Новое заявление МАГАТЭ | Новости Факты ICTV за 25.09.2023
— в Бериславе оккупанты сбросили четыре авиабомбы – есть погибшие;
— Война дронов – как беспилотники изменили характер боев;
— Президент Польши Анджей Дуда Считает, что помощь украинским беженцам должна быть сохранена;
— МАГАТЭ обнародовало новый отчет о ситуации на ЗАЭС – ситуация нестабильная;
— В Запорожье корректировщик получил пожизненное заключение;
— В Николаеве коммунальщики изо всех сил латают кровли поврежденных зданий – должны успеть к началу зимы;
— Украина отмечает Органический день – что же такое органика и чем она особенная;
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