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Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти

Польща скорочує допомогу нашим біженцям | Нова заява МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023

– У Бериславі окупанти скинули чотири авіабомби – є загиблі;

– Війна дронів – як безпілотники змінили характер боїв;

– Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що допомога українським біженцям має бути збережена;

–  МАГАТЕ оприлюднило новий звіт про ситуацію на ЗАЕС – ситуація нестабільна;

– На Запоріжжі коригувальник отримав довічне ув’язнення;

– В Миколаєві комунальники щосили латають покрівлі пошкоджених будівель – мають встигнути до початку зими;

– Україна відзначає Органічний день – що ж таке органіка та чим вона особлива;

Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:30 (25.09.2023).

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