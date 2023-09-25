Петро Дем’янчук, Ведучий програми Факти
Польща скорочує допомогу нашим біженцям | Нова заява МАГАТЕ | Новини Факти ICTV за 25.09.2023
– У Бериславі окупанти скинули чотири авіабомби – є загиблі;
– Війна дронів – як безпілотники змінили характер боїв;
– Президент Польщі Анджей Дуда вважає, що допомога українським біженцям має бути збережена;
– МАГАТЕ оприлюднило новий звіт про ситуацію на ЗАЕС – ситуація нестабільна;
– На Запоріжжі коригувальник отримав довічне ув’язнення;
– В Миколаєві комунальники щосили латають покрівлі пошкоджених будівель – мають встигнути до початку зими;
– Україна відзначає Органічний день – що ж таке органіка та чим вона особлива;
Дивіться онлайн слот ICTV телемарафону Єдині новини! Факти ICTV – останні новини України та світу у випуску за 18:30 (25.09.2023).
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.