Оранжевой революции 15 лет: хронология событий

Все нынешние перспективы Украины – будущий газовый хаб, членство в ЕС и НАТО и вообще сама независимость – все это было бы невозможным без активных граждан, а они у нас есть, хотя не в большинстве.

Революция на граните, Оранжевая революция, революция Достоинства – события, которые качественно меняли наше общество, толкали вперед. События, которые демонстрировали, что нам не безразлична наша страна, а понятие демократия и свобода – не только громкие слова.

15 лет назад в этот день состоялся третий тур президентских выборов. Это была развязка острого общественно-политического конфликта в Украине. Начался он с фальсификации результатов голосования в пользу Януковича. Сторонники его оппонента Виктора Ющенко вышли на майданы страны, потому что требовали честных выборов.

Началась Оранжевая революция

Один из ее ключевых моментов – участие международных лидеров. Три напряженные встречи в Киеве, которые помогли избежать кровопролития.

Президентские выборы превратились в острый политический кризис. Было понятно, что ни политики, ни митингующие задней не дадут. Риск столкновений между украинцами стал очень реальным.

Поэтому тогдашний президент приглашает в Украину своих иностранных коллег, чтобы посадить за стол переговоров двух соперников на выборах. В Киев приехали пятеро международных посредников – президент Литвы Валдас Адамкус, президент Польши Александр Квасьневский, Верховный представитель Евросоюза Хавьер Солана, генсек ОБСЕ Ян Кубиш. Россияне прислали спикера Госдумы Бориса Грызлова.

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Ситуация в стране оставалась критической, поэтому иностранные посредники приезжали в Киев трижды. Каждый круглый стол – это долгие часы напряженных переговоров и споров. Еще Москва очень хотела, чтобы победил Янукович, и на Кучму Путин давил направленно. Глава Кремля специально организовал встречу с украинским президентом в аэропорту Внуково.

Уговорить Кучму на насилие против собственного народа Путину не удалось.

Но напряжение в Украине не исчезало. Еще и на Востоке набирал обороты сепартизм.

Только третий круглый стол, в начале декабря, принес компромисс – переголосование второго тура выборов и Конституционные изменения. Оба соперника согласились на парламентско-президентскую республику. А значит, отдать часть полномочий главы государства Верховной Раде.

Власть и народ проявили зрелость – пришли к компромиссу без насилия.

Факты ICTV ранее писали о том, что Путин рассказал, как много потерь понесла Украина из-за Оранжевой революции.

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