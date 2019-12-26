Помаранчевій революції 15 років: хронологія подій

Усі нинішні перспективи України – майбутній газовий хаб, членство в ЄС і НАТО та й взагалі сама незалежність – все це було б неможливим без активних громадян, а вони у нас є, хоча не у більшості.

Революція на Граніті, Помаранчева Революція, Революція Гідності – події, котрі якісно змінювали наше суспільство, штовхали вперед. Події, які демонстрували, що нам не байдужа наша країна, а поняття демократія та свобода – не лише гучні слова.

15 років тому цього дня відбувся третій тур президентських виборів. Це була розв’язка гострого суспільно-політичного конфлікту в Україні. Почався він з фальсифікації результатів голосування на користь Януковича. Прихильники його опонента Віктора Ющенка вийшли на Майдани країні, бо вимагали чесних виборів.

Почалася Помаранчева революція

Один з її ключових моментів – участь міжнародних лідерів. Три напружені зустрічі у Києві, які допомогли уникнути кровопролиття.

Президентські вибори перетворилися на гостру політичну кризу. Було зрозуміло, що ні політики, ні мітингувальники задньої не дадуть. Ризик зіткнень між українцями став дуже реальним.

Тож тодішній президент запрошує в Україну своїх іноземних колег, аби посадити за стіл переговорів двох суперників на виборах. До Києва приїхали п’ятеро міжнародних посередників – президент Литви Валдас Адамкус, президент Польщі Алєксандр Квасьнєвский, Верховний представник Євросоюзу Хав’єр Солана, генсек ОБСЄ Ян Кубіш. Росіяни надіслали спікера Держдуми Боріса Гризлова.

Читайте: Найбільші мітинги з часів Помаранчевої революції. Як це було

Ситуація в країні лишалася критичною, тож іноземні посередники приїжджали до Києва тричі. Кожний круглий стіл – це довгі години напружених перемовин і суперечок. Ще й Москва дуже хотіла, щоб переміг Янукович, тож на Кучму Путін тиснув напряму. Очільник Кремля спеціально організував зустріч з українським президентом в аеропорту Внуково.

Вмовити Кучму на насильство проти власного народу Путіну не вдалося.

Але напруга в Україні не зникала. Ще й на Сході набирав обертів сепартизм.

Лише третій круглий стіл, на початку грудня, приніс компроміс – переголосування другого туру виборів та Конституційні зміни. Обидва суперники погодилися на парламентсько-президентську республіку. А отже, віддати частину повноважень глави держави Верховній Раді.

Влада і народ проявили зрілість – дійшли компромісу без насильства.

Факти ICTV раніше писали про те, що Путін розповів, як багато втратила Україна через Помаранчеву революцію.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.